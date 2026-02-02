Trabzonspor, Bursaspor Basketbol deplasmanında kazandı

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 83-75 yendi.
- Karşılaşma TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Reed 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
- Trabzonspor'dan Cem Ulusoy, Delgado ve Yeboah beş faulle oyundan çıktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-75'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7
Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 18-17
Devre: 32-40
3. Periyot: 55-62
5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)