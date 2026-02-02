Abone ol: Google News

Trabzonspor, Bursaspor Basketbol deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 yendi.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 21:19
  • Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 83-75 yendi.
  • Karşılaşma TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Reed 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
  • Trabzonspor'dan Cem Ulusoy, Delgado ve Yeboah beş faulle oyundan çıktı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-75'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-40

3. Periyot: 55-62

5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)

