Zeren Spor'dan Saliha Şahin açıklaması

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Mor-beyazlılar, Türk Hava Yolları maçı öncesindeki idmanda sakatlanan Saliha Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"TEDAVİ SÜRECİNİN ANKARA'DA DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Saliha Şahin, 30 Ocak tarihinde oynanan Türk Hava Yolları müsabakası öncesinde yapılan antrenmanda sol kuadriseps bölgesinde ağrı hissetmiş ve yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzda ikinci derece strain (kas zorlanması) tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve yapılan son kontroller doğrultusunda sporcumuzun Dresdner SC karşılaşması kafilesine dahil edilmemesine ve tedavi sürecinin Ankara’da devam etmesine karar verilmiştir." denildi.