Trabzonspor, Manisa Basket'i yendi

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket'i 93-82 yendi.
- Müsabaka Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşti.
- Trabzonspor'un en skorer oyuncuları Taylor ve Delgado oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-82'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal
Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 26-26
Devre: 48-56
3. Periyot: 64-74
Beş faulle çıkan: 36.47 Hamm (Trabzonspor)