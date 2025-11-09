Abone ol: Google News

Trabzonspor, Manisa Basket'i yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Manisa Basket'i 93-82 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:22
Trabzonspor, Manisa Basket'i yendi
  • Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket'i 93-82 yendi.
  • Müsabaka Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşti.
  • Trabzonspor'un en skorer oyuncuları Taylor ve Delgado oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-82'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal

Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 26-26

Devre: 48-56

3. Periyot: 64-74

Beş faulle çıkan: 36.47 Hamm (Trabzonspor)

