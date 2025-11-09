Abone ol: Google News

Türk Telekom Basketbol Takımı, Uros Trifunovic'i kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, 24 yaşındaki Uros Trifunovic’i kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:14
  • Türk Telekom, 24 yaşındaki Sırp basketbolcu Uros Trifunovic’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
  • Trifunovic, bu yaz Maccabi Rapyd ile 2 yıllık sözleşme yapmıştı ve TOFAŞ dahil birçok takımda oynadı.
  • Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev alabiliyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Sırp oyuncu Uros Trifunovic’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uros Trifunovic’i kiralık olarak takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Uros Trifunovic." denildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Bu yaz Maccabi Rapyd ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki basketbolcu, ülkesinin Partizan, Mladost ve Mega Basket kulüplerinin yanı sıra TOFAŞ'ta da forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı'nın formasını da giyen Trifunovic, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.

