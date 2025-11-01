Türk Telekom, Galatasaray'ı mağlup etti

- Türk Telekom, Galatasaray'ı 83-81 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında galip geldi.
- Mücadele Ankara'da oynandı ve Türk Telekom ligdeki 2. galibiyetini elde etti.
- Galatasaray ise bu sonuçla 3. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-81'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2
Galatasaray: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7
1. Periyot: 22-19
Devre: 46-40
3. Periyot: 62-67