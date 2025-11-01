Abone ol: Google News

Türk Telekom, Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray'ı 83-81 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:47
  • Türk Telekom, Galatasaray'ı 83-81 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında galip geldi.
  • Mücadele Ankara'da oynandı ve Türk Telekom ligdeki 2. galibiyetini elde etti.
  • Galatasaray ise bu sonuçla 3. mağlubiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-81'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2

Galatasaray: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-40

3. Periyot: 62-67

