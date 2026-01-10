Fenerbahçe’nin Süper Kupa zaferi birçok ilde kutlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynan Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray’ın 2-0’lık mağlubiyeti ile sonuçlandı.

"LİGE KÖTÜ BAŞLADIK AMA KUPADA İYİ OYNADIK"

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar, Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı’nda bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi.

KAYSERİ

Kayseri'de başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde taraftarlar toplanarak, Süper Kupa'nın sevincini yaşadı.

Araçlarla konvoy yapan sarı-lacivertli taraftarlar, toplandıkları bölgelerde sloganlarla ve marşlarla kazanılan kupanın keyfini çıkardı.

Taraftarların kutlama yaptığı bölgelerde de polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

KİLİS

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu, motosiklet kenti olarak bilinen Kilis'te de coşkuyla kutlandı.

Maçın ardından çok sayıda taraftar motosikletleriyle şehir turu atarak sarı-lacivert bayraklar eşliğinde sevinç gösterileri yaptı.

Korna sesleriyle renklenen yollarda vatandaşlar, Fenerbahçe'nin başarısını doyasıya kutladı. Minik taraftar Mehmet Yiğit Özcan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "En büyük Fenerbahçe" diye konuştu.

ŞANLIURFA

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü.

Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı.

Bazı taraftarlar ise konvoy yapan araçların arasında meşaleler yakarak şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı.