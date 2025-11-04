Türk Telekom, Panionios'a fark attı

- Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'nda Panionios'u 95-67 mağlup etti.
- Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Türk Telekom, özellikle üçüncü periyotta farkı açtı.
- Bu galibiyetle başkent ekibi üst üste dördüncü maçını kazandı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu altıncı hafta maçında Yunanistan ekibi Panionios ile karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı temsilcimiz Türk Telekom, 95-67'lik skorla kazandı.
TÜRK TELEKOM SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİRDİ
Mücadeleye etkili başlayan Türk Telekom, çeyreğin ilk 5 dakikasına Jaleen Smith'in üçlükleriyle 15-11 önde girdi.
Karşılıklı sayılarla devam edilen dakikaların ardından başkent ekibi 4 sayılık farkı (22-18) korudu.
Son bölümde etkisini artıran konuk ekip farkı 1'e kadar indirdi ve Türk Telekom, ilk çeyreği 24-23 önde bitirdi.
İkinci periyoda iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlanırken maçın 14. dakikasına 28-28 eşitlikle girildi.
Çeyreğin orta bölümünde Simonovic ve Allman'ın bulduğu üçlüklerle Türk Telekom, farkı yeniden 4'e (34-30) çıkardı.
Bu dakikadan sonra 5-0'lık seri yakalayan Panionios, maçta ikinci kez öne geçti: 34-35.
Ardından 7-0'lık bir seriyle cevap veren Türk Telekom, devre arasına 44-37 üstün girdi.
TÜRK TELEKOM'DAN FARKLI GALİBİYET
Üçüncü çeyreğe Smith ile bulduğu 5 sayıyla başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 56-45 önde geçti.
Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi farkı 15'e (60-45) kadar yükseltti.
Geri kalan dakikalarda rakibine sadece 1 sayı veren Türk Telekom, üçüncü periyodu 30 sayı farkla 76-46 önde tamamladı.
Son periyodun başlarında iki takım karşılıklı sayılar bulurken maçın bitimine 5 dakika 32 saniye kala 30 sayılık fark korundu: 82-52.
Çeyreğin orta bölümünde iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla başkent ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Türk Telekom: Smith 20, Alexander 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 18, Berkan Durmaz, Bankston 3, Usher 13, Allman 7, Simonovic 9, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 5, Emircan Koşut 5
Panionios: Watson 4, Starks 11, Oikonomopoulos 2, Lewis 7, Kreuser 6, Deshields 17, Tsalmpouris 10, Gontikas 7, Gkikas 3, Patrikis
1. Periyot: 24-23
Devre: 44-37
3. Periyot: 76-46