Türk Telekom'dan Bursaspor Basketbol'a 27 sayılık fark!

- Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u 101-74 yenerek 7. galibiyetini aldı.
- Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, oyunun her aşamasında üstünlük kurarak yüksek skora ulaştı.
- Türk Telekom oyuncuları Usher, Smith ve Doğuş Özdemiroğlu etkili performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 101-74'lük skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
TÜRK TELEKOM FARKI AÇTI
Maça üç sayılık basketlerle başlayan Bursaspor Basketbol, ilk 5 dakikayı 11-10 önde geçti ancak çalınan toplar sonrası yakaladığı hızlı hücumları sayıyla sonuçlandıran Türk Telekom, Usher'ın öne çıktığı ilk çeyreği 28-21 üstün bitirdi.
Yüksek tempolu oyununu sürdüren, ribauntlar ve boya alan sayılarında rakibine üstünlük kuran Türk Telekom, Devoe ve Doğuş Özdemiroğlu'na Alexander ve Simonovic'in de eşlik etmesiyle soyunma odasına 54-36 önde gitti.
KAZANAN TÜRK TELEKOM
Üçüncü periyotta da savunmasıyla Bursaspor Basketbol'u zor şutlar denemeye iten başkent ekibi, Smith'in etkili oyunuyla son 10 dakika öncesi farkı 26 sayıya (79-53) çıkardı.
Karşılıklı basketlere sahne olan son çeyreğin ardından Türk Telekom, 31 asistle tamamladığı karşılaşmayı 101-74 kazandı.
TÜRK TELEKOM'DAN 7. GALİBİYET
Türk Telekom, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Devoe 13, Usher 17, Simonovic 10, Alexander 12, Smith 12, Berkan Durmaz, Trifunovic 4, Bankston 10, Ata Kahraman 6, Yavuz Gültekin 3
Bursaspor Basketbol: Childress 12, Parsons 4, Göksenin Köksal 7, Konontsuk 2, Nnoko 3, Crawford 12, King 13, Delaurier 4, Berk Can Akın 13, Yesukan Onar 4
1. Periyot: 28-21
Devre: 54-36
3. Periyot: 79-53