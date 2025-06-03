Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belirlendi
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak.

Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİNİN PROGRAMI

5 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar)

7 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor