Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belirlendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak.
Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİNİN PROGRAMI
5 Haziran Perşembe:
20.30 Fenerbahçe-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
6 Haziran Cuma:
20.30 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar)
7 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Haziran Pazar:
20.30 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar)
9 Haziran Pazartesi:
20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe (Sinan Erdem)
10 Haziran Salı:
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)
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