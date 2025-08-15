Abone ol: Google News

Türkiye, Letonya'ya yenildi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Letonya'ya 88-80 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 19:51
FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya geldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

MİLLİLER YENİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-40 geride tamamlayan milliler, parkeden 88-80 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımda 25 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi olurken Letonya'da Markuss Kesteris ise 16 sayı kaydetti.

RAKİP İSPANYA

Milliler, yarın yedincilik maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

