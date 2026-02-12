Yarı finale çıktılar! ÇBK Mersin, Panathinaikos'u devirdi

- ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Panathinaikos'u 71-57 mağlup etti.
- Bu galibiyetle birlikte ÇBK Mersin yarı finale yükseldi.
- Maç sonunda Mersin ekibi ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ÇBK Mersin ile Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 71-57'lik skorla ÇBK Mersin oldu.
Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle birlikte turnuvada yarı finale yükseldi.
BÜYÜK COŞKU
Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)
ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9
Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi
1. Periyot: 19-16
Devre: 38-36
3. Periyot: 58-46