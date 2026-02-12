Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakiplerin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLGİNÇ BİR GRUP"

Montella, grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ALTTAN GELEREK BURAYA ULAŞTIK"

Son iki yılda takımın ciddi bir gelişim gösterdiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık" dedi.

"ŞU ANKİ ODAĞIMIZ MART AYINDAKİ MAÇLARIMIZ"

Montella, kısa vadeli hedefe de işaret ederek, "Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız" sözleriyle konsantrasyonun tamamen yaklaşan karşılaşmalarda olduğunu belirtti.