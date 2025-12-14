Berke Özer'e dev talip: Manchester City yakından takip ediyor Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Lille'ye transfer olan ve gösterdiği performansla fark yaratan Berke Özer'i Manchester City yakından takip ediyor. Lille'nin ise Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu ifade edildi.

Milli oyuncunun yükselen performansı... Yaz transfer döneminin son günlerinde Eyüpspor'dan ayrılarak Lille'ye transfer olan Berke Özer gösterdiği performansla fark yarattı. DEV TALİP ÇIKTI Fichajes'te yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 25 yaşındaki yıldız file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti. GUARDIOLA ONAY VERDİ Haberin detaylarında James Trafford'un ayrılık ihtimali sonrasında Gianluigi Donnarumma'nın arkasına ikinci kaleci transfer etmek isteyen İngiliz devinin, Berke Özer'le ilgilendiği ve Pep Guardiola'nın da onay verdiği belirtildi. BEKLENTİ YÜKSEK Ayrıca haberde Lille'nin, Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu söylendi. PERFORMANSI Bu sezon Lille formasıyla 19 resmi maça çıkan Berke Özer bu karşılaşmalarda 21 gol yerken tam 7 maçta ise kalesini gole kapattı. PENALTILARDA RAKİPSİZ Genç file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki PAOK maçının 72. dakikasında Zivkovic'in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermemişti. Berke Özer, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Roma deplasmanında üst üste tekrar edilen 3 penaltı vuruşunda da kalesine duvar örmüştü. AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ 25 yaşındaki kaleci, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

