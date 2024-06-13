Dünya Boks Konseyi, Türkiye’ye profesyonel lisansı verdi Dünya Boks Konseyi, Türkiye'ye profesyonel lisans verdi. Konuyla ilgili Eski Türk boksör Serdar Avcı konuştu.

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Eski Türk boksör Serdar Avcı, Dünya Boks Konseyi’nin Türkiye’ye profesyonel lisansı vermesine ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Uzun bir uğraş sonunda Türkiye Boks Federasyonu'nu (TBF), dünyada geçerli ismi olan Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu’nu kurduklarını anlatarak, “Amatör boks federasyonumuz uzun zamandır var tabii ki ancak Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu yoktu. Artık ülkemizde Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu resmi olarak var. Daha önce biliyorsunuz birçok sporcumuz örnek olarak rahmetli Sinan Şamil Sam, Selçuk Aydın olsun birçok başarılı sporcumuz yurt dışına gidip orada boks yapıyordu. Çünkü Türkiye’deki lisanslar dünyanın hiçbir yerinde geçerli değildi” diye konuştu.

"Avrupa'dan gelip artık Türk lisansı alınmaya başlandı"

Komisyon altında daha çok şampiyon çıkacağını umut ettiğini belirten 38 yaşındaki eski boksör şöyle konuştu:

Kurduğumuz komisyon sayesinde ve dünyanın en büyük federasyonu olan Dünya Boks Konseyi (WBC), onaylı kurmuş olduğumuz federasyonda aldığınız lisanslar dünyanın her yerinde geçerli. Federasyon olarak Türkiye’de 33 organizasyon yaptık. Organizasyonların hepsi dünyanın reyting sistemi olarak tek kabul edilen boks sitesinde kayıtlara girmiştir. Oradan zaten herkes takip edebiliyor. Birçok başarılı profesyonel boksöre şanslar vermeye başladık. Amatörden gelen profesyonel olmak isteyen sporcularımıza yol gösteriyoruz. Ülkemizde böyle büyük bir federasyon olması bize büyük gurur veriyor. Geçen gün Seren Ay Çetin, dünya şampiyonluğu ünvanı için sahneye çıktı ve Türk lisansıyla oynadı. Bu çok büyük bir gurur. Avrupa’dan gelip artık Türk lisansı alınmaya başlandı. Profesyonel lisans almak için yurt dışına daha önce biz giderdik artık onlar geliyor.

"Artık hakemlerimiz uluslararası anlamda maç yönetiyorlar"

WBC’nin dünyadaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Serdar Avcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

WBC 5 büyük organizasyonun liderliğini yapıyor. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman’a çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde komisyonun kurulması için ekibiyle beraber çok büyük destek çıktılar. Kendileri ülkemizde Profesyonel Boks Federasyonu kurulması için Türkiye’ye gelerek seminer ve eğitimler verdiler. Türk hakemlerimizi profesyonel boks hakkında bilgilendirdi ve artık hakemlerimiz profesyonel anlamda maç yönetiyorlar. Bunların hepsi için WBC ekibine teşekkür ediyoruz. Düşünün yıllardır profesyonel anlamda federasyonumuz yoktu. Sürekli sorunlar yaşıyorduk. Sporcularımız hiçbir şey yapamıyordu. Başarılı sporcularımız harcanıyordu. Hakemler olumsuz anlamda oyunu etkiliyordu. Ama artık kendi profesyonel federasyonumuz olduğundan dolayı bu sıkıntıları çekmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dubai’de oynanan maçta Türk hakemimiz vardı. Bu büyük bir gurur. Profesyonel boksu ülkemizde daha da yaygınlaştıracağız. Daha başarılı boksörler ortaya çıkarmaya çalışacağız.

"Hiç kimse doğarken şampiyon olmuyor"

Türkiye’de ilk profesyonel boks kulübünün Kadıköy Boks Spor Kulübü olduğunu aktaran Avcı, “O zaman federasyonumuz olmadığı için Avrupa’dan lisans alıyorduk ancak federasyonumuz olduktan sonra Kadıköy Spor Kulübü artık daha iyi sporcular yetiştiriyor. Mesela kulüp Seren Ay Çetin ve Tarık Sözer gibi şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Umuyorum ki bu sayıyı yükselteceğiz. Fatih Keleş gibi birçok sporcumuz var. WBC ünvanlarına oynamaya başladı. Bu da tabii ki bizi gururlandırıyor. Türkiye’de WBC Türkiye şampiyonluğu ünvanı çıkardık. Bu ülkemiz adına çok önemli bir şey. Bunun için tekrardan WBC ekibine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yarı ağır sıklette bu turnuvayı yaptık. Bu çok büyük bir adım, boksörlerimizin prestijini artıracak bir adım. Hak eden boksörler bu ünvan için yarışacak. Profesyonel olmak isteyen boksörlerimiz Kadıköy Boks Spor Kulübü’ne gelip şanslarını deneyebilirler. Hiç kimse doğarken şampiyon doğmuyor, çalışma ve istekle oluyor. O yüzden isteyen herkese şans veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu” şeklinde konuştu.

"Bizden istenen kriterleri başarıyla geçtik"

Avrupa Boks Birliği (EBU) Avrupa’daki boks anlamında en eski kuruluş. 1 yıl boyunca denetlemelere tutulduk ve 1 yıl içinde bizden istenen kriterlerin hepsini başarıyla geçtik. Avrupa Boks Birliği Komisyonu’na resmi olarak kabul edildik. Stajyerlik dönemimizi oldukça başarıyla geçirdik. Birçok organizasyondan ve ünvan maçlarından başarıyla geçtiğimiz için 3 gün önce Gürcistan’da yapılan Avrupa Boks Birliği Kongresi’nde Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu’nu Avrupa Birliğine aldılar” diyerek sözlerini tamamladı.