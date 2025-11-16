Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UFC 322'de Islam Makhachev ile Jack Della Maddalena karşı karşıya geldi.

Madison Square Garden'da gerçekleştirilen welterweight şampiyonluk maçında Islam Makhachev, rakibi Jack Della Maddalena'yı net bir üstünlükle yenerek kariyerinin ikinci sıklet şampiyonluğunu kazandı.

Hakemlerin tamamı karşılaşmayı 50-45 skoruyla Makhachev lehine değerlendirirken, Dağıstanlı dövüşçü, UFC'de birden fazla kategoride kemer kazanan 11. sporcu oldu.

REKORU EGALE ETTİ

Welterweight'e geçiş için hayatının 'en zorlu kampı'ndan geçtiğini belirten 34 yaşındaki Makhachev, güçlü rakibi karşısında sergilediği kontrolcü ve etkili performansla üst üste 16. galibiyetine de ulaştı ve organizasyonun rekorunu egale etti.

ÇİFTE ŞAMPİYON

Hafifsıklet kemerini mayısta boşaltan Makhachev, yarı ortasıklet kemerini kazandı ve welterweight şampiyonu oldu.

Dağıstanlı dövüşçü, UFC'nin nadir çifte şampiyonlarından biri oldu.

Makhachev, mücadele sonrası iki kemeri birden omuzlarına takarak "Bu bir rüya" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

"BEN GELİYORUM!"

Basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu masadan bir şişe su alırken konuşan Makhachev, özgüveni yüksek açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, "Bütün rakiplerim bunu biliyor ve kimse buna engel olamaz. Donald Trump, Beyaz Saray'ı aç, ben geliyorum!" dedi.