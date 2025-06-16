Milli boksörler, Çekya'daki turnuvada 3 madalya kazandı

AA & Ensonhaber

Milli boksörler, Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalya, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalyaya kazandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: