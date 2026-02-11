Buz pateni pistinde 50 yıl sonra gelen bir ilk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda artistik buz pateni takımlar kategorisinde altın madalya, ABD’nin oldu.

Organizasyonun ikinci gününde Milano Buz Pateni Arena’da gerçekleştirilen serbest program müsabakalarının ardından zirve değişmedi.

Çiftlerde Japon Riku Miura–Ryuichi Kihara, kadınlarda Kaori Sakamoto ve erkeklerde ABD’li Ilia Malinin kendi kategorilerinde birinci sırayı aldı. Ancak genel klasmanda ABD, özellikle buz dansındaki birinciliğinin sağladığı avantajla toplam 69 puana ulaşarak altın madalyayı kazandı.

Japonya 68 puanla gümüş madalyanın sahibi olurken, ev sahibi İtalya 60 puanla bronz madalya elde etti.

BUZUN YENİ PRENSİ: ILIA MALININ

Oyunlara damga vuran isim ise ABD’li Ilia Malinin oldu. Serbest programdaki performansıyla büyük alkış toplayan Malinin, buz üzerinde yaptığı geri takla ile manşetlere çıktı.

Ancak bu hareket teknik olarak “tarihi” olsa da puanlamaya doğrudan katkı sağlamıyor.

HAREKETİN PUANLAMAYA ETKİSİ YOK

1976’da yasaklanan geri takla hareketi, 2024 yılında yeniden serbest bırakıldı. Buna rağmen Uluslararası Buz Pateni Birliği, bu hareketi teknik puanlamaya dahil etmiyor.

Patenciler programlarında bir geri takla yapabiliyor ancak bu hareket yalnızca görsel etki yaratıyor. Hakemler tarafından verilen iki temel puan türünden biri olan Teknik Eleman Puanı’na hiçbir katkı sağlamıyor.

ISU, geri taklayı ilk olarak 1976 Innsbruck Kış Olimpiyatları’nda Terry Kubicka’nın gerçekleştirdiği hareketin tehlikeli bulunması üzerine yasaklamıştı.

GERİ TAKLANIN SEMBOLİK İSMİ SURYA BONALY

Buz pateninde geri taklanın en unutulmaz anı ise 1998 Nagano Kış Olimpiyatları’nda yaşandı. Fransız patenci Surya Bonaly, yasak olduğunu ve puan kaybına yol açacağını bilmesine rağmen tek ayak üzerinde geri takla atarak tarihe geçti.

Serbest programa altıncı sırada giren Bonaly, üçlü salchow atlayışında düşmesinin ardından madalya şansını kaybettiğini anlayınca programına son anda geri taklayı ekledi. Bu hareket, yalnızca teknik bir gösteri değil, olimpik puanlama sistemine yönelik bir protesto olma özelliğini de taşıyordu.

Bonaly, geri takla nedeniyle puan kesintisi aldı ve oyunları 10. sırada tamamladı. Kısa süre sonra da amatör kariyerini noktaladı. Ancak bu cesur hamlesi, onu tüm zamanların en ikonik artistik buz patencilerinden biri haline getirdi.