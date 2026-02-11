Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunan ekibi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

CENAZEYE KATILAN İSİMLER

Cenaze namazına; Ergin Ataman ve ailesinin yanı sıra Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Eski Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Eski Galatasaray Kulübü Yöneticisi Necati Demirkol, A. Efes Başantrenörü Pablo Laso, Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, Başantrenörler Oktay Mahmuti ve Ender Arslan, milli basketbolcular Shane Larkin, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Ercan Osmani, Onuralp Bitim, Erkan Yılmaz, Sertaç Şanlı, Berk Uğurlu, Göksenin Köksal, eski basketbolcular Ömer Onan, İbrahim Kutluay, Kerem Tunçeri, Semih Erden, Mehmet Yağmur ve iş ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFENDİLDİ

Cenaze namazının ardından Gülten Ataman’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.