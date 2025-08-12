17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle noktaladı

Karadağ'ın Podgorica şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Podgorica'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, turnuvadaki son maçında Faroe Adaları'nı 31-26 mağlup etti.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDILAR

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı organizasyonda oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

EN GOLCÜ İSİM GAZEL DİKME

Turnuvanın en golcü oyuncusu ise Türk oyuncu Gazel Dikme oldu.

Genç yıldız 75 golle zirvede yer alırken onu Litvanya'dan golle 70 golle Alteja Ustilaite, Polonya'dan 67 golle Jagoda Tobalewska takip etti.