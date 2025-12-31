2025 yılında spor camiasının kayıpları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılında spor camiasından birçok önemli isim, hayatını kaybetti.

Futboldan basketbola, güreşten atletizme kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan ünlü sporcular, hayata gözlerini yumdu.

OGÜN ALTIPARMAK HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'de 4 şampiyonluk yaşayan eski milli futbolcu Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1970-1971 sezonunda gol krallığı tacını takan Altıparmak, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de ilk gol kralı unvanına sahip oldu.

Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGINDA ACI KAYIPLAR

21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybederken, spor camiasından da isimler yer aldı.

Fenerbahçe yüzme şubesinin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak ile Orduspor'un eski başkanı ve gazeteci Nedim Türkmen, yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti.

SPOR SPİKERLERİNE VEDA

Spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyururken, 29 Haziran'da ise yaşama gözlerini yumdu.

62 yaşında hayatını kaybeden Ugan, TSYD'de yapılan törenin ardından Sakarya'da bulunan Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi altında olan Türk spor basınının önemli isimlerinden spiker Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Aktan, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

WERNER LORANT HAYATINI KAYBETTİ

Ocak 2002 - Aralık 2002 tarihleri arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman Teknik Direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Lorant, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta takımı çalıştıran isimdi.

Alman teknik adam kariyerinde Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı.

GOL KRALI BOUPENDZA, ÇİN'DE HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de Hatayspor forması giyen ve son olarak Çin kulübü Zhejiang FC'de top koşturan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Yetkililerin araştırması sonrası bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Boupendza, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 22 gole imza atarak gol kralı olmuştu.

DIOGO JOTA, TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Liverpool'un Portekizli forveti Diogo Jota, kardeşi Andre Silva ile birlikte İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Futbol dünyasını üzen bu olay sonrası Liverpool, oyuncunun ailesine destekte bulunurken, 20 numaralı formayı tüm kulüp takımlarında emekliye ayırdığını duyurdu.

Kazadan birkaç gün önce dünya evine giren Portekizli futbolcu, son sezonunda Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

PORTO'NUN ESKİ KAPTANI JORGE COSTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

Costa, kulüpte elde ettiği birçok başarıyla da sembol isimlerden biri oldu.

EFSANE BOKSÖR GEORGE FOREMAN YAŞAMA GÖZLERİNİ YUMDU

1973-1974, 1994-1995 dünya ağır sıklet boks şampiyonu, 1968 olimpiyat altın madalyalı boksör George Foreman, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Boksun unutulmaz isimlerinden biri olan ABD'li Foreman, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk mağlubiyetini almış ve bu mağlubiyete kadar kemerini iki kez muhafaza etmeyi başarmıştı.

2025 YILINDA SPOR DÜNYASINDA HAYATINI KAYBEDEN İSİMLER

İskoç futbolcu Denis Law, 84 yaşında Alzheimer hastalığı ve vasküler bunama nedeniyle 17 Ocak'ta hayatını kaybetti.

1964 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Law, Manchester United formasıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.

1952 olimpiyat altın madalyalı cimnastikçi Macar Agnes Keleti, 103 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

İtalya'da Fiorentina, Perugia, Como, Pisa takımlarını çalıştıran Teknik Direktör Aldo Agroppi, 2 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Meksikalı orta saha Cristobal Ortega, 68 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

1956 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya sahibi İrlandalı atlet Thelma Hopkins, 88 yaşında hayatını kaybetti.

1960 Olimpiyat Oyunları'nda 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Alman atlet Bernd Cullmann, 13 Ocak'ta tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde Manchester City formasıyla 244 maça çıkan İngiliz sağ bek Tony Book, 90 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li basketbolcu Gus Williams, 71 yaşında felç komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

1956 Olimpiyatları'nda uzun atlamada altın madalya kazanan Amerikalı atlet Greg Bell, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı kaleci Manga (Hailton Correa de Arruda), 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hırvat futbolcu Nikola Pokrivac, 18 Nisan tarihinde 39 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olimpiyat altın madalyalı Rus kanocu Mariya Shubina, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Alman otomobil yarışçısı Jochen Mass, 78 yaşında felç komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski F1 yarış galibi ve Le Mans galibi Jochen Mass, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Bulgar defans oyuncusu Kiril Ivkov, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde WBA Orta Sıklet ve WBC Hafif Ağır Sıklet şampiyonlukları bulunan Jamaikalı boksör Mike McCallum, 68 yaşında hayatını kaybetti.

1965 yılında Fransa Açık'ta (o dönemki adıyla Fransa Şampiyonası) ve 1966'da Amerika Açık'ta tek erkekler şampiyonlukları elde eden, 17 kez Grand Slam zaferine imza atan Fred Stolle, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız forvet ve teknik direktör Bernard Lacombe 72 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olarak bilinen Hintli çiftçi Fauja Singh, yaşadığı kaza sonrası 114 yaşında hayatını kaybetti.

Faslı forvet Ahmed Faras, 16 Temmuz tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti.

2010 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Norveçli kayakçı Audun Groenvold, 49 yaşında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ses bariyerini aşan ilk paraşütçü Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner, 56 yaşında bir yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Norveçli defans oyuncusu ve teknik direktör Age Hareide, 72 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybetti.

Kariyerinde Santos ve Atletico Madrid formaları giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ramiro, 92 yaşında hayatını kaybetti.

1956 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İranlı serbest güreşçi Emam-Ali Habibi, 94 yaşında hayatını kaybetti.

1980 Olimpiyatları 4x200m serbest stil bayrak yarışı altın madalyalı Rus yüzücü Yury Prisekin, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Galli futbolcu Wyn Davies 83 yaşında, bir diğer Galli futbolcu Joey Jones da 70 yaşında hayatını kaybetti.

Uruguaylı futbol orta saha oyuncusu Julio Cesar Cortes, 84 yaşında hayatını kaybetti.

WBC hafif ağır sıklet şampiyonu ABD'li boksör Dwight Muhammad Qawi, 72 yaşında bunamadan öldü.

Hollandalı defans oyuncusu Dick Schneider, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Alman forvet Frank Mill, kalp krizi sonrası 67 yaşında öldü.

Yunan sol bek Theodoros Pallas, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Japon forvet ve teknik direktör Kunishige Kamamoto, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Nijeryalı kaleci Peter Rufai, 61 yaşında hayatını kaybetti.

15 kez Paralimpik altın madalyalı Mayumi Narita, 55 yaşında safra kanalı kanserinden yaşama gözlerini yumdu.

Olimpiyat madalyalı Rus halterci Andrei Chemerkin, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Bulgar defans oyuncusu Dobromir Zhechev, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bulgar kaleci Stoyan Yordanov, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İspanyol teknik direktör Xabier Azkargorta, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Rus futbolcu Nikita Simonyan, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Belçikalı defans oyuncusu ve teknik direktörü Glen De Boeck, 54 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybetti.

Bulgar grekoromen güreşçi Boyan Radev, 83 yaşında hayatını kaybetti.