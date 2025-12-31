ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı transfer etti

- ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Iagupova, daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde forma giymişti.
- 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "en değerli oyuncu" seçilmişti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, 33 yaşındaki Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden hoş geldin Alina Iagupova." ifadesi kullanıldı.
4 SEZON MERSİN EKİBİNDE OYNADI
Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Iagupova, Süper Lig kariyerinde daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde görev almıştı.
Fenerbahçe forması da giyen 1,86 boyundaki Alina Iagupova, sarı-lacivertli ekiple mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin "en değerli oyuncusu" seçilmişti.