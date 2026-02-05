6 Şubat depremleri spor dünyasını da etkiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremler, spor dünyasını da derinden sarstı.

Depremin ardından hayatla beraber spor faaliyetleri de durdu.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Federasyonlar, depremden etkilenen kentlerdeki kulüplerin, küme düşmeksizin yeni sezona kadar liglerden çekilmesine onay verdi.

Maçların 25 Şubat'ta yeniden başladığı futbolda, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmek zorunda kaldı.

Karşılaşmaların mart ayında kaldığı yerden devam ettiği basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler, 2022-2023 sezonuna devam edemeyerek ligden çekildi.

Ulusal ligler ve şampiyonalar dışında Türkiye'deki uluslararası organizasyonlar da depremden etkilendi.

Samsun'un 13-18 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın önce ertelendiği, sonrasındaysa iptal edildi duyuruldu.

23-30 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise 8-15 Ekim tarihlerine ertelendi.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN HATAY'IN SESİ OLDU

Eski futbolcular Volkan Demirel ve Gökhan Zan, deprem sırasında Hatay'daydı.

Uzun süre boyunca Fenerbahçe'nin kalesini koruduktan sonra teknik direktörlük kariyerine Hatayspor'da devam eden Demirel'in, sosyal medyadan gözyaşlarına boğularak yaptığı yardım çağrısı hafızalara kazındı.

Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen, bir dönem Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapan Zan da sosyal medyadan gerçekleştirdiği yayınlarla bölgeye yardım yetiştirilmesine ön ayak oldu.

Demirel ve Zan, deprem süresince gösterdikleri duyarlılık ve aldıkları sorumluluktan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 2022-2023 sezonu Fair Play Kurulu Özel Ödülü'ne layık görüldü.

HENTBOL AİLESİ, CEMAL KÜTAHYA VE METİN MUHACİR'İN YASINI TUTTU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çeşitli branşlardan çok sayıda sporcu, antrenör, hakem ve federasyon personeli yaşamını yitirdi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya'nın ölümü de 6 Şubat depremlerinin en dramatik hikayelerinden biri oldu.

32 yaşındaki sporcu, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile beraber Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti.

A Milli Hentbol Takımı'nın ilk oyuncularından, Adana eski Hentbol İl Temsilcisi Metin Muhacir ile eşi Nuran Muhacir'in ölümü de hentbol camiasını yasa boğdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Hentbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna Cemal Kütahya'nın, Erkekler 1. Ligi 2022-2023 sezonuna ise Metin Muhacir'in adını verdi.

MİLLİ BASKETBOLCU NİLAY AYDOĞAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Deprem, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ı, babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da yakaladı.

30 yaşındaki Nilay, bulunduğu binanın yıkılması sonucu babaannesiyle beraber hayata gözlerini yumdu.

Ligde 2022-2023 sezonunun kalan bölümü, Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynandı.

Çankaya Üniversitesi ise Nilay'ın giydiği 46 numaralı formanın emekli edildiğini duyurdu.

HATAYSPORLU ATSU'NUN CANSIZ BEDENİNE 12 GÜN SONRA ULAŞILDI

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun yakınları, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan 31 yaşındaki sporcuyla ilgili güzel bir haber alabilmek için nöbet tuttu.

Fakat Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ve arkadaşları, 12 günlük bekleyiş sonucu arama-kurtarma ekiplerinden acı haberi öğrendi.

Gana Futbol Federasyonu, kariyerinde Porto, Chelsea, Newcastle United gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Atsu'nun anısına 7 numaralı milli takım formasını emekliye ayırma kararı aldı.

Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü, depremden bir gün önce Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın 90+6'ncı dakikasında serbest vuruştan atmıştı.

21 Şubat'ta üzücü bir haber daha alan Hatayspor, enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un vefat ettiğini duyurdu.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların çoğu, Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla şehirden ayrılmıştı. Takım arkadaşlarının aksine Malatya'da bulunan ve göçük altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın ise depremden bir gün sonra cesedine ulaşıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Onvo Hatayspor'da forma giyen Verda Demetgül, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kadrosundaki İranlı Mehdi Saedavi, Hamed Matroudi ve Muhammed Rıza Mir Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng de depremlerde can verdi.

KKTC'DEN GELEN VOLEYBOL TAKIMI KAFİLESİ KURTARILAMADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adıyaman'a gelen 35 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı kafilesi, konakladıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybetti.

Adıyaman'da düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakalarına gelen kafilede 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli yer alıyordu.

KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için gazeteci-yazar Bülent Fevzioğlu'nun yazdığı ağıt, Turgay Salim Hoşsöz tarafından bestelenerek seslendirildi.

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır da depremde can verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ 9 GÜREŞÇİ VEFAT ETTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçilerinin kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çok sayıda isim kurtarıldı.

Fakat Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.