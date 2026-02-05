Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya resmen Konyaspor'da Trabzonspor Kulübü, Kazeem Olaigbe'nin satın alma opsiyonuyla Konyaspor'a kiralandığını, Rayyan Baniya'nın ise bonservisiyle yeşil-beyazlılara transfer olduğunu duyurdu.

Göster Hızlı Özet Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi satın alma opsiyonuyla Konyaspor'a kiraladı.

Rayyan Baniya ise bonservisiyle Konyaspor'a transfer oldu.

Olaigbe 70, Baniya ise 22 numaralı formayı giyecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Süper Lig'de hareketlilik yaşanıyor. 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor'da iki ayrılık yaşandı. KAZEEM OLAIGBE Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Konyaspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kazeem Olaigbe'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Anderlecht Akademi'de futbol hayatına başlayan Olaigbe; Southampton, Ross County, Harrogate Town, Cercle, Rennes ve son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giydi. Olaigbe, yeşil-beyazlı ekipte 70 numaralı formayı giyecek. RAYYAN BANIYA Konyaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Rayyan Baniya'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Modena Akademi'de futbol hayatına başlayan Baniya; Verona, Mantova, Renate, F. Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, yeşil-beyazlı ekipte 22 numaralı formayı giyecek. Eshspor Haberleri Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getiriyor

