673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Enes Doğan aldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne, 70'ten fazla başpehlivan ile alt boylarda 1500'ün üzerinde pehlivan katıldı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen yılın şampiyonu Enes Doğan ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

ENES DOĞAN KAZANDI

Final karşılaşmasında yarım saatlik normal sürede kazanan çıkmaması üzerine geçilen puanlama bölümünde Aktürk’e üstünlük sağlayan Doğan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın da izlediği final müsabakasına güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.