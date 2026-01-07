Abone ol: Google News

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı yıktı!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'ı 37-35 yendi.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 21:23
  • Karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan milliler, üstünlüklerini maç sonuna kadar korudu.
  • Rövanş maçı 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi.

Şumnu kentinde oynanan ve Rumen Doru Manea-Radu Iliescu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 16-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmayı da 37-35 kazandı.

RÖVANŞ ORDU'DA

Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.

Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.

