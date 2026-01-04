A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'a yenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.

Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle biterken, milliler, ikinci yarıda üstünlüğü rakibine kaptırdı ve sahadan 34-29 mağlup ayrıldı.

Milli takım, Suudi Arabistan ile bugün bir hazırlık maçı daha yapacak.

BULGARİSTAN İLE 2 MAÇ YAPILACAK

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.