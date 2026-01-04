A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'a yenildi

- A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile yaptığı hazırlık maçını 34-29 kaybetti.
- İlk yarısı 16-16 beraberlik sona eren maçta, ikinci yarıda üstünlüğü kaybederek mağlup oldular.
- Takım, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçı için Bulgaristan'a karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.
Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle biterken, milliler, ikinci yarıda üstünlüğü rakibine kaptırdı ve sahadan 34-29 mağlup ayrıldı.
Milli takım, Suudi Arabistan ile bugün bir hazırlık maçı daha yapacak.
BULGARİSTAN İLE 2 MAÇ YAPILACAK
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.