A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık turnuvasına katılacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da yarın başlayacak hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, turnuvada yarın Norveç, 20 Eylül Cumartesi günü Çekya ve 21 Eylül Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ile oyuncular Aslı İskit Çalışkan ve Nurceren Akgün Göktepe, turnuvası öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNCULARIMIZI GELİŞTİRİYORUZ"

Milli oyuncuların antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Montes, şu ifadeleri kullandı:

Farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz, oyuncularımızı geliştiriyoruz. Çekya'ya gidiyoruz. Norveç ile oynayacağız zor bir maç, sonrasında Çekya maçı da zor ve sonra Hırvatistan ile karşılaşacağız. Bu takımların Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir çok oyuncuları var. Bu yüzden zor maçlar olacak ama biz de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

"İŞİMİZİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ"

2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde turnuvaya katıldıklarını aktaran Montes, şu şekilde konuştu:

Çok çalışmalı, işimizi çok iyi yapmalıyız. Sonra diğer takımları analiz etmeliyiz. Hücuma ve savunmaya olabildiğince güçlü hazırlanmak isterim. Bazen 5-1 ile bazen 6-0 ile ve bazen 4-2 ile farklı bir şeyler deneyeceğiz. Aralık ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar savaşabiliriz.

"36 OYUNCU ARAMIZDA OLACAK"

Altyapı çalışmalarına da değinen Montes, şunları kaydetti:

Bu hafta 2010 ve 2011 doğumlu 36 oyuncu aramızda olacak. Başka bir yaş grubundan da yarın 36 oyuncu gelecek ve bu hafta 72 oyuncu ile birlikte çalışacağız. Yani oyuncularla dolu dolu çalışmayı artırmalıyız. Sonrasında bir koç olarak bizim için seçmek daha kolay olacak. Çok oyuncumuz varsa daha iyi bir seçim yapabiliriz. Büyük bir havuz, 20 yaş altı da geliyor. Büyük bir havuzdan oyuncu seçeceğim için mutluyum. Federasyon için de gurur verici.

MİLLİ HENTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Milli hentbolculardan Aslı İskit Çalışkan da Avrupa Şampiyonası için uzun bir hazırlık sürecine gireceklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Bu turnuvada çok üst takımlara karşı oynayacağız. Deplasman tecrübesi kazanmamız gerekiyor. Bu yüzden bu hazırlık maçları bizim için çok önemli. Hem takımı görmek hem de nerede olduğumuzu anlamak adına önemli. Bizim için Norveç gibi bir ekiple karşılaşmak büyük bir şans çünkü burada genç oyuncularımız da var. Sürekli altın madalya kazanan bir ekibe karşı her zaman oynamıyorsunuz. Çekya ve Hırvatistan için de iyi oynayacağız.

Milli takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nurceren Akgün Göktepe de şu şekilde görüş belirtti: