Atletico Madrid'e Deportivo Alaves karşısında tek gol yetti

- Atletico Madrid, La Liga'nın 20. haftasında Deportivo Alaves'i 1-0 yendi.
- Galibiyet golünü 48. dakikada Alexander Sörloth attı.
- Atletico puanını 41'e çıkarırken, Alaves 19 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.
Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
ATLETICO MADRID FORM YAKALADI
Ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti.
Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Alaves ise 19 puanda kaldı.
ATLETICO'NUN SIRADAKİ DURAĞI İSTANBUL
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.
Ardından ligde Mallorca'yı konuk edecek. Alaves ise Betis'i ağırlayacak.