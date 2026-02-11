Abone ol: Google News

Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 21:21
Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
  • Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
  • Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştılar.
  • Sarı-kırmızılılar, hazırlıkları yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik antrenmanın ardından 4 takımlı turnuvayla günü bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY'IN KONUĞU EYÜPSPOR

Galatasaray-Eyüpspor mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Eshspor Haberleri