Arda Turan'dan esprili paylaşım: TV'ye çıktım

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Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkarmayı başaran genç teknik adam, NBA finallerini izlemek için ABD'ye gitti.
"TV'ye çıktım"
Boston Celtics ile Dallas Mavericks arasında oynanan NBA final serisi maçını yerinde izleyen Turan'ın "TV'ye çıktım" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Arda Turan'ın Boston Celtics'i desteklemesi de dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
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