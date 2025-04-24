Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç'e coşkulu karşılama

İHA

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 154 kilogram ile gümüş, silkmede 194 kilogram ve toplamda 348 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Ordu Valisi Muammer Erol tarafından makamda kabul edilerek tebrik edildi.

Sonrasında ise milli halterci için kutlama töreni düzenlendi. Eylül Ortaokulu önünden mehteran takımı eşliğinde başlayan ve diğer sporcuların da katıldığı yürüyüş, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, milli sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

"DESTEĞİMİZ SONSUZ OLACAKTIR"

Elde edilen şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını, bunun bir emek ve disiplinli çalışma sonrası elde edildiğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporcularına olan desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.

Başkan Güler, şunları dedi:

Milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, bizi gururlandıran bir sonuç ile şehrimize geldi. Kendisi çalışkan ve kabiliyetli bir sporcumunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde böyle gençlerimizi sonuna kadar desteklemek için karar vermiştik. Çok güzel bir başarı elde etti. Halterde Avrupa Şampiyonu oldu. Bu öyle kolay bir iş değil. Bu şampiyonluk sözlerle ifade edilemez. Ben bu başarıda emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza da bundan sonraki tüm organizasyonlarda başarılar diliyorum. Her zaman yanında ve desteğimiz sonsuz olacaktır.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gerçekleştirilen ziyarette bir açıklama yapan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, şu şekilde konuştu: