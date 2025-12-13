Berkay Karakurt, Dünya Kupası şampiyonu oldu

- Berkay Karakurt, 7-13 Aralık'ta Mısır'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
- Karakurt, finalde Sameh Sidhom'u 50-46 yenerek bu başarısını kazandı.
- İlk Dünya Kupası finalinde şampiyon olan Karakurt, Türk bilardosu için önemli bir tarih yazdı.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 7-13 Aralık tarihleri arasında Mısır’da düzenlendi.
Organizasyonun finalinde milli bilardocu Berkay Karakurt, Sameh Sidhom ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 50-46’lık skorla mağlup eden Karakurt, şampiyonluğa ulaştı.
İLK FİNALİNDE ŞAMPİYON OLDU
İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.