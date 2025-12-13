Radomir Djalovic: Oyuncularım sahaya karakterlerini koydular

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Maç sonrası basın toplantısında konuştu.

"SAHAYA KARAKTERLERİNİ KOYDULAR"

Radomir Djalovic, "Tüm oyuncularım bugün sahada inanılmaz bir mücadele gösterip sahaya karakterlerini koydular. 90+5. dakikaya kadar inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Performansları hakikaten bugün üst düzeydeydi. Şunu da unutmamak lazım; maça 9 eksik ile çıktık. İlk 11’de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu. Ancak bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Aslına bakarsanız oyun kurma anlamında takımımızda mükemmel oyuncularımız var. Ayağı çok iyi oyuncularımız var. Fakat birkaç savunma oyuncusu ile oyun kuramazsınız. Bu tek başına yeterli değil. Ancak son maçlarda oyun kurma anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.