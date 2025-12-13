TFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş Kulübü'ne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

CEZALAR KALDIRILDI

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.

Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, - Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.