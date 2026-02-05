Abone ol: Google News

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u rahat geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 45-27 yendi.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 17:40
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 23-14 önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 45-27 galip ayrıldı.

