Sadettin Saran, özel çocuklarla bir araya geldi

Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 19:37
  • Sadettin Saran, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.
  • Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen çocuklara hediyeler verildi.
  • Saran ve futbolcular çocuklarla vakit geçirip fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Tesislerde başkan Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Saran ve futbolcular, onlarla vakit geçirip, bol bol fotoğraf çektirdi.

