Beşiktaş, Güneysu'yu farklı geçti

- Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Güneysu'yu 48-25 yendi.
- Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-11 önde kapattı.
- Beşiktaş, karşılaşmadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Güneysu karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi siyah-beyazlılar oldu.
BEŞİKTAŞ, FARKLI KAZANDI
Maçın ilk yarısını 23-11 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden 48-25'lik galibiyetle ayrıldı.