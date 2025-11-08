Abone ol: Google News

Beşiktaş, Güneysu'yu farklı geçti

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Güneysu'yu 48-25 yendi.

08.11.2025
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Güneysu karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi siyah-beyazlılar oldu.

BEŞİKTAŞ, FARKLI KAZANDI

Maçın ilk yarısını 23-11 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden 48-25'lik galibiyetle ayrıldı.

