Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u farklı geçti

- Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Mihalıççık Belediyespor'u 50-25 yendi.
- İlk yarıyı 27-10 önde kapatan Beşiktaş, maçı rahat kazandı.
- Karşılaşma Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Mihalıççık Belediyespor karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan haftanın açılış müsabakasının ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 27-10 üstün tamamladı.
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
Etkili performansını ikinci devrede de sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 50-25 üstün ayrıldı.