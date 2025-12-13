Abone ol: Google News

Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u farklı geçti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 50-25 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:55
  • Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Mihalıççık Belediyespor'u 50-25 yendi.
  • İlk yarıyı 27-10 önde kapatan Beşiktaş, maçı rahat kazandı.
  • Karşılaşma Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Mihalıççık Belediyespor karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan haftanın açılış müsabakasının ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 27-10 üstün tamamladı.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Etkili performansını ikinci devrede de sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 50-25 üstün ayrıldı.

