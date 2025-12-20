Abone ol: Google News

Beşiktaş, Rize Belediyespor'u farklı yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 46-25 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 18:39
  • Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 46-25 yendi.
  • İlk yarıyı 27-11 önde kapatan Beşiktaş, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.
  • Maç, İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Rize Belediyespor karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 27-11 önde kapattı.

KAZANAN BEŞİKTAŞ

İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Beşiktaş, karşılaşmayı 46-25 kazandı.

