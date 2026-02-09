Sadettin Saran: Bizim işimiz sahada

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını 21 maça taşıdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"13 MAÇ KALDI"

Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final." dedi.

"TEKMEYE KAFA ATAN BİR TAKIM KURDUK"

Transfer dönemiyle ilgili gelen soruya cevap veren ve transferleri hep birlikte yaptıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Saran, "Seçilmeden önce de seçildiğimizde de tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var." diye konuştu.

"BİZ SAHAYA ODAKLANDIK"

"Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz." diyen Sadettin Saran, Erman Toroğlu'nun iddiasıyla ilgili gelen sorunun ardından "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız." yanıtını verdi.

KANTE İÇİN AÇIKLAMA

Sadettin Saran, son olarak, "Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, gülerek, "Kante'yi iyi buldum." yanıtını verdi.