- ABD'li atlet Marvin Bracy-Williams, doping nedeniyle 45 ay ceza aldı.
- 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
- Soruşturmayı engellemeye çalışsa da ihlalleri kabul etti.
Erkekler 100 metrede dünya ikinciliği bulunan ABD'li atlet ceza aldı.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 31 yaşındaki Bracy-Williams, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırıldı.
Başlangıçta soruşturmayı engellemeye çalışan ancak daha sonra ihlalleri kabul eden ABD'li sprinter, 45 ay men cezasına çarptırıldı.
BAYRAK TAKIMINDA DA YARIŞMIŞTI
Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.