Burak Yazgı’dan bir dünya rekoru daha: Guinness’e yeniden girdi

İzmirli performans antrenörü Burak Yazgı, “Turkish Get-Up” adı verilen güç ve denge temelli harekette 116,8 kilogramlık derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Yazgı, böylece Guinness Rekorlar Kitabı’na bir kez daha girmeyi başardı.

REKORU GERİ ALMAK İÇİN AYLARCA ÇALIŞTI

Daha önce İsveçli Hamdi El Hissy’ye ait olan 80,5 kilogramlık rekoru 90,97 kilogramla kırarak Guinness’e giren Burak Yazgı’nın derecesi, kısa bir süre sonra ABD’li sporcu Michael Aidala tarafından 115,6 kiloya çıkarılmıştı. Rekoru yeniden almak için uzun süre hazırlık yapan Yazgı, 116,8 kilogram kaldırarak zirveyi tekrar ele geçirdi.

"BU REKORUN BİR TÜRK SPORCUYA AİT OLMASI GEREKİYORDU"

Sporu bir yaşam biçimi olarak benimsediğini vurgulayan Burak Yazgı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ruhen ve fiziken karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara karşı güçlü olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla yıllar boyunca birçok branşta yarıştım ve farklı disiplinlerden sporculara antrenörlük yaptım. Bu çok yönlü geçmiş, son derece yüksek disiplin gerektiren Turkish Get-Up hareketinde bir yıl içinde iki kez dünya rekoru kırmamı sağladı. Birçok atletin hayalini kurduğu bu rekorun bir Türk sporcuda olması gerektiğine inanıyordum ve bunu başardım.

HEDEF: REKORU UZUN YILLAR TAŞIMAK

Sağlığı el verdiği sürece bu başarıyı sürdürmek istediğini belirten Yazgı, Turkish Get-Up dünya rekorunun sahibi olmaya devam etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.