Samsunspor’dan Musaba transfer iddialarına yalanlama

Samsunspor Kulübü, son günlerde bazı yazılı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan Anthony Musaba’ya ilişkin transfer iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Musaba’nın Fenerbahçe’ye olası transferi üzerinden Başkan Yüksel Yıldırım’a atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

BAŞKAN YILDIRIM'A ATFEDİLEN SÖZLER REDDEDİLDİ

Açıklamada, “Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz” şeklinde servis edilen ifadelerin tamamen uydurma olduğu belirtilerek, bu yönde herhangi bir görüşme ya da yaklaşımın kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.

"TÜM KULÜPLERE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Kulüp açıklamasında, Samsunspor ve Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın faaliyetlerini şeffaflık, dürüstlük ve etik değerler çerçevesinde sürdürdüğü vurgulanarak, tüm kulüplere eşit mesafede durulduğunun altı çizildi.

KAMUOYUNA İTİBAR UYARISI

Açıklamanın sonunda ise, “Asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu tür iddialara itibar edilmemesi” çağrısı yapılarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.