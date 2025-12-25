PFDK, 6 takıma ceza yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 6 kulüp ve 1 futbolcu hakkında cezalar verdi.

PFDK’nın 25 Aralık 2025 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Açıklanan kararlara göre; çirkin ve kötü tezahürat başta olmak üzere talimatlara aykırı davranışlar nedeniyle kulüplere toplamda milyonlarca liralık para cezası uygulanırken, bazı tribünlerde yer alan taraftarların elektronik bilet kartları da bloke edildi.

KAYSERİSPOR'A İHTAR, FENERBAHÇE'YE 880 BİN LİRA CEZA

Zecorner Kayserispor, Konyaspor deplasmanında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı.

Fenerbahçe ise Eyüpspor deplasmanında aynı ihlalin sezon içinde 8. kez tekrarlanması sebebiyle 880 bin TL para cezasına çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE'YE MİLYONLUK CEZALAR

Beşiktaş, Rizespor maçındaki tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 300 bin TL; Göztepe ise Samsunspor karşılaşmasındaki ihlaller sebebiyle 1 milyon TL para cezası aldı.

Her iki kulüpte de ilgili tribünlerdeki taraftarların kartları bir sonraki maç için bloke edildi.

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'YA CEZA

Galatasaray, Kasımpaşa maçında akreditasyon sisteminin işletilmemesi nedeniyle 220 bin TL para cezası aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca taraftar tezahüratları nedeniyle tribün (KUZEY TRİBÜN 105-106-107-205-206, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120, DOĞU TRİBÜN 416-417, DOĞU VİP 214-215 numaralı bloklar) kapatma cezası aldı.

Kasımpaşa’ya ise aynı maçta misafir takım taraftarlarının ihlalleri nedeniyle 160 bin TL ceza verildi.

TRABZONSPOR VE GAZİANTEP FK

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle toplam 740 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Gaziantep FK futbolcusu Kevin Manuel Rodrigues ise hakeme hakareti gerekçesiyle 3 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL para cezası aldı.