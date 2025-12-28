Derin Akar, 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

- Derin Akar, Antalya'daki Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
- 100 metre karışık kategorisinde 1.03.13 derecesi elde etti.
- Göztepe Spor Kulübü adına yarışan Akar'ın başarısı kulübün sosyal medya hesabında duyuruldu.
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.
REKORU KIRDI
Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.