Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil kategorisinde heyecan yaşandı.

Başkent Zagreb'de 13 Eylül'de başlayan organizasyonda, 10 sıklette müsabakaların yapıldığı erkekler serbest stilde karşılaşmalar tamamlandı.

ZİRVE İRAN'IN

Bu kategoride 57 kiloda Chong Song Han (Kuzey Kore), 61 kiloda Zaur Uguev (UWW), 65 kiloda Rahman Amuzad (İran), 70 kiloda Yoshinosuke Aoyagi (Japonya), 74 kiloda Kota Takahashi (Japonya), 79 kiloda Georgios Kougioumtsidis (Yunanistan), 86 kiloda Zahid Valencia (ABD), 92 kiloda Trent Hidlay (ABD), 97 kiloda Kyle Snyder (ABD) ve 125 kiloda Amir Zare, dünya şampiyonu oldu.

97 kilo finalinde İranlı güreşçi Amirali Azarpira'yı yenen Snyder, kariyerindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Takım sıralamasında ise 145 puanla İran birinci olurken, 134 puanla ABD ikinci, 111 puanla Japonya üçüncü, 83 puanla Azerbaycan dördüncü sırayı aldı.

MÜSABAKALAR SÜRÜYOR

2025 Dünya Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor.

2010'DAN SONRA BİR İLK

Jenerasyon değişiminin yaşandığı milli takım, 10 sporcuyla mücadele ettiği serbest stil müsabakalarını madalyasız tamamladı.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda 5 sporcu, ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mindere çıktı.

Türkiye, olimpik sıkletlerin de yer aldığı dünya şampiyonalarında serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez madalya kazanamadı.

Bunda dünya şampiyonalarında 8 madalyası (3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz) bulunan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün, aktif sporculuk kariyerini noktalaması da etkili oldu.

2026'DA BAHREYN'DA YAPILACAK

Öte yandan Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Şampiyonası'nın Bahreyn'de düzenleneceğini duyurdu.

Organizasyona, 5-13 Eylül tarihlerinde başkent Manama ev sahipliği yapacak.