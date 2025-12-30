Erhan Ertürk'ten "Sapanca Gölü hepimizin" mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybına ve ekolojik risklere dikkat çekerek, gölün korunmasının yalnızca spor camiasının değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Gölü'nün hem doğal yaşam hem de su sporları açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ DOĞAL SU KAYNAKLARINDAN BİRİDİR"

Sapanca Gölü'nün Türkiye'nin en önemli doğal su kaynaklarından biri olduğuna dikkati çeken Ertürk, "Sapanca Gölü yalnızca Sakarya'nın değil, ülkemizin en önemli doğal su kaynaklarından biridir. Kürek sporu başta olmak üzere birçok branş için bir spor alanı olmasının yanı sıra bölge halkının yaşam kaynağıdır. Son yıllarda yaşanan su çekilmesi ve iklimsel etkiler bizlere bu değeri korumak için daha yüksek bir sorumluluk yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL SORUMLULUK GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Başkan Ertürk, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Sapanca Gölü Alarm Veriyor' başlıklı haber dosyasının, kamuoyunda farkındalık oluşturma açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu çalışmaya destek veren başta AA olmak üzere ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Trendyol 1. Lig'de sahaya, 'Suyunu Koru, Sapanca’yı Kurtar' pankartıyla çıkan Sakaryaspor'a teşekkür ediyorum. Bu anlamlı davranış sporun toplumsal sorumluluk gücünü bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"SORUMLULUK ALMALIYIZ"

Federasyon olarak Sapanca Gölü'ne yönelik yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ertürk, şunları kaydetti: