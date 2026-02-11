Eskrimde yeni yüzlerle yeni başarılar aranacak

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, 20-27 Şubat'ta Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda geçen seneden daha başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Abdurrahman Karataş, sporcuların katıldıkları turnuvalarda elde ettiği başarıların yanı sıra federasyonun yeni hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ANTRENMANLARINI HİÇBİR ZAMAN İHMAL ETMİYORLAR"

Karataş, geçen sene şubat ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'na federasyon olarak ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bu organizasyonda ev sahipliğinin vermiş olduğu avantaj ve sporcularımızın öz güvenleri, sonucu etkiledi. Dünya şampiyonasından kazandıklarımızı da eklersek 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldık. Bu sene sporcularımızın bu sayının üstüne çıkacağından eminim çünkü onları son bir yıldır yurt içi ve yurt dışı kamplarla destekliyoruz. Kendileri de gayret gösteriyor, antrenmanlarını hiçbir zaman ihmal etmiyorlar." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ELDE ETMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

Sporcuların, il müdürlüklerin ve özel kulüplerin salonlarında ara vermeden, sıkı antrenmanlarla hazırlandığını ifade eden Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplamda yıldızlarda 24, gençlerde 20 sporcumuz ve 12 antrenörümüzle birlikte kamplara başlayacağız. Sporcularımızı sadece antrenmanla değil, kondisyon, fizik tedavi, masörlerimiz, psikoloğumuzla inşallah Avrupa Şampiyonası'na hazırlayıp istediğimiz sonuçları elde etmeyi ümit ediyoruz.

"ŞU ANDA ÇOK GÜZEL CEVHERLER GELİYOR"

Federasyon olarak mevcut başarılarının üzerine daha fazlasını koymak istediklerini belirten Abdurrahman Karataş, "10, 12, 14, yıldız, genç, büyük olmak üzere kategorilerimiz var. Büyüklerimiz zaten olimpiyat kovalıyor. Sporcularımız Nisanur ile Enver Yıldırım, Paris Olimpiyatları'na gitmişlerdi. Kılıç, flöre ve epe branşında ise yeni yüzlerimiz var. İslam Oyunları'na 12 sporcuyla katıldık ve 11 madalya kazandık. Ceren, Aleyna, Alara, Kıvanç, Elvin flöre branşında güzel dereceler yapıyor. Onları da bir sonraki olimpiyatlar için bu kadroya dahil edip yolumuza devam edeceğiz, şu anda çok güzel cevherler geliyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE DAHA YAYGIN VE TANINIR BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Karataş, eskrim sporunu yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, "Hala ülkemizde yüzde 35-40'lık bir kesim eskrim sporunun ne olduğunu bilmiyor. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. 6-7 ve 10-11 yaşındaki çocuklarınızı bulunduğunuz illerdeki en yakın il spor müdürlüklerindeki eskrim salonlarımıza veya eskrim özel kulüplerinize yönlendirmelerini istiyorum. Eğer kendi imkanlarıyla bulamazlarsa federasyonumuzun iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirler, biz kendilerini yönlendiririz. Sizlerin vesileyle eskrim sporunu ülkemizde daha yaygın ve tanınır bir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.