Evin Demihan Yavuz, olimpiyat madalyasıyla mindere veda etmek istiyor

Siirt'te 2009'da kızların güreşemeyeceğine ilişkin ön yargılar nedeniyle gizli bir şekilde küçük bir salonda güreşe başlayan, farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan dünya ve Avrupa şampiyonu Evin Demirhan Yavuz, kariyeriyle gençlere ilham kaynağı oluyor.

EVİN'İN BAŞARILARI

Evin Demirhan Yavuz, 2010'da yıldızlarda Avrupa, 2016'da 23 yaş altında Avrupa, 2017'de 23 yaş altında dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Evin, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz, dünya şampiyonalarında 1 altın ve 4 bronz madalya kazanmanın yanı sıra 2 defa olimpiyatlarda ülkeyi temsil etti.

Üç farklı kategoride Avrupa şampiyonu olan tek Türk kadın sporcu olan Evin Demirhan Yavuz, son olarak temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda 50 kiloda altın madalya elde etti.

"ONLARI İKNA ETMEK ÇOK ZOR OLMUŞTU"

Başarılarının ardından Siirt'te yapılan tesise adı verilen Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spora ve sporcuya büyük destek verdiğini dile getirerek, memleketinde adının bir tesise verilmesinin de spora verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Evin, güreşe başladığında ailesi ve çevresinden büyük tepki aldığını belirtti.

"Onları ikna etmek çok zor olmuştu. Güreşe ilk başladığımda, kimse bir kadının güreşçi olabileceğine inanmıyordu. 'Kadından güreşçi mi olur?' diyorlardı." ifadelerini kullanan Evin, bütün ön yargıları yıkarak güreşte büyük başarılara imza attığını ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini anlattı.

"BÜYÜK BİR GURUR OLDU"

Küçük bir salonda ve zor şartlarda başladığı güreşin kentte çok geliştiğini ve şu anda modern salonlarda kız çocuklarının antrenman yaptığını ifade eden Evin Demirhan Yavuz, şunları kaydetti:

Böyle fırsatların çoğalması, bu noktaya gelmiş olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Genç kızlar, benim bir zamanlar ailemden gizleyerek gittiğim, şimdi ismimin yazılı olduğu salona gönül rahatlığıyla antrenmana geliyor. Bu noktaya gelmeyi zor olsa da başardığım için çok mutluyum. İlk başta karşı gelen ailem şu anda gerçekten büyük bir gururla buradan geçerken ismimin yazılı olduğu salonu görüyor. Benim ve ailem için büyük bir gurur oldu.

"KOLEKSİYONUMDA OLİMPİYAT MADALYASI EKSİK"

Buradaki güreşçilere rol model olduğunu ve bunu onlardan dinlemenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Evin, aldığı madalyalarla onların önünü açmanın ayrı bir heyecan olduğunu anlattı.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde ettiğini ve iki kez olimpiyatlara katıldığını anımsatan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

İki kez olimpiyatlara katıldım ve gerçekten bu süreç hiç kolay geçmedi. Sakatlıklar nedeniyle olimpiyat madalyasını kaçırdım. Koleksiyonumda olimpiyat madalyası eksik. Türk kadın güreşinde de alınmamış bir altın madalya var olimpiyatlarda. O yüzden o alınmamış altın madalyayı kazanmak istiyorum. Koleksiyonumda eksik olan olimpiyat madalyasını da alıp aktif güreş hayatımı sonlandırmayı düşünüyorum.

"KARDEŞİMLE MİNDERDE RAKİBİZ"

Kendisini örnek alan kardeşi Zehra Demirhan'ın da güreşte büyük başarılar elde ettiğini ve şu anda büyükler kategorisinde aynı sıklette yarıştıklarını belirten Evin, kardeşiyle aralarında tatlı bir rekabet olduğunu bildirdi.

Zehra ile turnuvalara hazırlandığını belirten Evir Demirhan Yavuz, şunları aktardı:

Bu senenin Türkiye şampiyonu Zehra oldu. Ben sakatlığımdan dolayı katılamamıştım. Aramızda büyük bir rekabet var. Onun da hedefi olimpiyatlara gitmek. Şu anda maalesef aynı sıklette olduğumuz için rakip durumdayız. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Birbirimizi gerçekten hırslandırıyoruz. Beraber antrenmanlar yapıyoruz ama sadece birimiz ülkemizi temsil etmeye hak kazanıyor. İnşallah bayrağı benden devralacak. Onun da çok güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Aramızdaki rekabet ikimizin de daha başarılı olmasını sağlıyor. Kardeşimle aynı odayı paylaşıyoruz, birlikte antrenman yapıyoruz, minderde de rakibiz. Sporun gerçeği böyle. Mindere çıktığımız zaman herkes bireysel bir mücadele veriyor. Herkes şampiyon olmak, ülkemizi temsil etmek istiyor. Profesyonel davranıyoruz.

Evin, 13-21 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini, hedefinin şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.