Evin Demirhan Yavuz, dünya üçüncüsü oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhnar Byambusuran ile bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Evin Demirhan Yavuz, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatırken, maçın bitimine kısa bir süre skoru 2-2'ye getirdi.
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Mücadelenin ardından Moğal ekibi itiraz da bulunurken, hakem heyeti tarafından itiraz kabul edilmedi ve Yavuz mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla dünya üçüncülüğünü elde eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.
"SAKATTI AMA YILMADI"
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Evin Demirhan Yavuz'un antrenörü Efrahim Kahraman, şunları dedi:
Zaten sakattı ama yılmadı. Bunu hiç kimse yapmaz, sakatlığı daha da büyüdü. Dizinde ciddi bir durum oluştu. Yürüyemedi bile hastaneye götürüp durumuna bakacağız.